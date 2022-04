États-Unis : qui est Ketanji Brown Jackson, la juge afro-américaine pressentie à la Cour suprême ?

La juge Ketanji Brown Jackson a fait un pas de plus, lundi 4 avril, en direction de la Cour suprême des États-Unis, où elle serait la première femme noire à siéger, avec deux premiers votes de procédure sur sa candidature.

La magistrate de 51 ans, nommée par le président Joe Biden, est très populaire parmi les démocrates, puisque tous les élus du parti la soutiennent et louent ses qualifications, rappelle l'AFP. Diplômée de la prestigieuse université Harvard, elle a une expérience dans le privé et le public, a été avocate et juge fédérale à Washington, et offre, selon ses partisans, une personnalité posée et "empathique".