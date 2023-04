États-Unis : qui est le juge Matthew Kacsmaryk, qui a suspendu une pilule abortive ?

Un combat lié à son parcours personnel : Matthew Kacsmaryk et son épouse ont perdu en 2006 leur premier enfant, mort-né. Il s'était ensuite engagé au sein d'une organisation chrétienne du Texas, qui proposait des services d'hébergement et d'adoption aux femmes enceintes, comme alternative à l'avortement, selon le New York Times. Il est aussi venu en aide à sa sœur Jennifer Griffith, lorsque celle-ci a donné naissance à 17 ans à un enfant, ensuite placé à l'adoption. Pour cette dernière, son frère est la bonne personne pour trancher le dossier mifépristone. "Il est fait pour ça", a-t-elle déclaré dans un entretien accordé au Washington Post. "Il est exactement là où il doit être."

De leur côté, les rangs conservateurs ont apporté un franc soutien au magistrat, qui a "défendu les libertés religieuses devant la justice", a écrit notamment Carrie Severino, qui dirige le lobby Judicial Crisis Network. Avant d'être nommé juge fédéral par l'ex-président républicain Donald Trump, en 2017, Matthew Kacsmaryk a en effet été juriste au sein du First Liberty Institute, une organisation qui défend les vues de la droite religieuse devant les tribunaux, y compris anti-LGBT.

Elle a ainsi représenté par exemple des pâtissiers qui, au nom de leur foi chrétienne, ne voulaient pas faire de gâteau de mariage pour un couple homosexuel, ou encore un entraîneur sportif dans une école publique licencié après avoir prié avec des élèves. À ce poste, le juriste a entre autres dénoncé la décision historique de la Cour suprême de légaliser le mariage homosexuel et s'est opposé à l'usage par les personnes transgenres des toilettes du sexe auquel elles s'identifient.