États-Unis : qui sont ces "bébés-Trump" qui pourraient faire leur entrée au Congrès après les "midterms" ?

Âgé de 60 ans, Herschel Walker est un ancien joueur de football américain, dans une franchise dont Donald Trump était le propriétaire. Soutien de celui-ci au cours des campagnes électorales de 2016 et 2020, Walker s'est lancé dans la course pour le siège de sénateur de Géorgie détenu par le démocrate Raphael Warnock, le premier sénateur noir jamais élu dans cet État du sud. Donald Trump est un fervent soutien de l'ancien sportif, qu'il avait, lui aussi, nommé au Conseil des Sports et de l'Alimentation, comme Mehmet Oz - tous deux ont été débarqués ensuite par Joe Biden. "Il sera impossible de l'arrêter, comme lorsqu'il était sportif", plaide notamment l'ancien président en meeting.

L'ancien footballeur, accusé de violences par d'ex-compagnes, aligne les gaffes depuis son entrée en lice, et les révélations se succèdent, qui mettent en cause ses déclarations et sa profession de foi. Ainsi, Herschel Walker semble s'être inventé de toutes pièces un passé d'agent du FBI, qu'il continue d'affirmer malgré son incapacité à le prouver. En bon candidat trumpiste, il professait en début de campagne une opposition radicale au droit à l'avortement, sans exception. Or, des témoignages l'accusent d'avoir financé l'avortement de deux de ses anciennes campagnes. Il a depuis modéré sa position, admettant des exceptions à l'interdiction, tout en restant hostile à l'avortement. Il est, lui aussi, un ardent propagateur des théories réfutant la victoire de Joe Biden en 2020, le minimum requis pour obtenir le soutien de Donald Trump, et a même mis en doute que l'invasion du Capitole était due à ses partisans.