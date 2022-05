Rachat de Twitter : des actionnaires portent plainte contre Elon Musk pour avoir "manipulé le marché"

Depuis début avril, la valeur de la plateforme en Bourse fluctue au gré des informations officielles et tweets du fantasque multimilliardaire, qui ne cesse de faire des pas en avant puis en arrière. Quand il a annoncé avoir atteint plus de 9% du capital de Twitter le 4 avril, l'action a décollé de 25%. Il devait rejoindre le conseil d'administration (CA), et puis finalement non, avant d'afficher son intention de racheter le groupe basé à San Francisco, pour une valeur totale de 44 milliards de dollars. Le CA s'y est opposé, avant de céder. Elon Musk a ensuite dit suspendre l'opération, puis finalement continuer, mais en demandant des garanties sur les faux comptes hébergés par le réseau social à l'oiseau bleu.

"Musk a fait des déclarations, envoyé des tweets et mené d'autres actions conçues pour semer le doute et faire baisser substantiellement l'action de Twitter pour se créer une marge de manœuvre qu'il espérait utiliser pour se retirer de la transaction ou renégocier le prix", affirme la plainte. Les avocats rappellent qu'une partie du financement réuni par l'homme le plus riche au monde consistait en des prêts adossés à ses titres Tesla, qui ont perdu beaucoup de valeur dans la foulée.