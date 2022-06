La Californie du Sud se prépare à une canicule potentiellement mortelle

La Californie du Sud en état d'alerte. La région se prépare à l'arrivée d'une vague de chaleur qui risque de faire monter les températures avec des pointes attendues au-delà de 47°C. Des niveaux potentiellement mortels dans certaines zones, selon les autorités qui sont particulièrement vigilantes.

C'est dans l'intérieur des terres et les zones désertiques que cette canicule se fera le plus sentir, vendredi et samedi, selon les météorologues qui ont lancé des avertissements contre cette "chaleur excessive" et ses conséquences dans de nombreuses zones. Les températures devraient être supérieures de 5°C à 8°C aux moyennes saisonnières. Le mercure pourrait ainsi atteindre 45°C dans la ville touristique de Palm Springs et dépasser 46,5°C non loin de là, à Borrego Springs.