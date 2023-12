Aux États-Unis, des alliés de Viktor Orban œuvrent-ils avec des élus Républicains pour mettre fin à l'aide à l'Ukraine ?

Volodymyr Zelensky multiplie les réunions à Washington pour éviter que les États-Unis ne coupent son aide militaire, vitale pour l'effort de guerre ukrainien. Parallèlement, certains militent pour que ces aides cessent. Des alliés du Premier ministre hongrois Viktor Orban ont rencontré des Républicains dans ce sens.

Guerre d'influence à Washington. Ce mardi 12 décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a multiplié les réunions dans la capitale américaine pour tenter de convaincre les élus du Congrès de voter une aide militaire, essentielle pour le pays en guerre.

Mais parallèlement, d'autres émissaires ont milité pour que ces aides cessent. Des alliés du Premier ministre Viktor Orban, réputé proche de Moscou, ont ainsi rencontré plusieurs Républicains lors de deux jours de conférences et de discussions à huis clos.

Orban est certain que l'aide à l'Ukraine ne passera pas au Congrès The Guardian

Le média britannique The Guardian rapporte ainsi que des membres de l'Institut hongrois des affaires internationales et du personnel de l'ambassade de Hongrie à Washington participent depuis ce lundi 11 décembre à un événement de deux jours organisés par le think thank conservateur américain Heritage Foundation.

Des conférences sur la guerre en Ukraine et des sujets aussi variés que les Guerres Culturelles Transatlantiques se sont tenues le premier jour tandis que des discussions à huis clos ont été organisées ce mardi 12 décembre. Des élus républicains du Congrès ont été invités à se joindre à ces rencontres, alors que la frange la plus conservatrice appelle à ne plus donner un cent à l'Ukraine et qu'une aide d'une dizaine de milliards de dollars est toujours en suspens.

Cette tentative d'influence aux États-Unis contre un financement de la guerre en Ukraine de la part d'alliés de Viktor Orban va dans le sens de la politique menée par le Premier ministre hongrois en Europe. En amont du Conseil européen, prévu ce jeudi 14 et ce vendredi 15 décembre, il milite pour qu'une nouvelle aide européenne à l'Ukraine soit bloquée. "Nous envoyons de l'argent pour que l'armée ukrainienne qui combat la Russie puisse gagner sur le front. Mais elle ne gagne pas et il est très improbable que si nous envoyons plus d'argent, elle gagnera", soulignait-il en décembre dernier sur X.

Par ailleurs, Budapest refuse toujours que les 27 ouvrent des négociations en vue d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, arguant que le pays en guerre contre la Russie pas prêt. Cette position, proche des intérêts russes, interroge, alors qu'avant le début de l'invasion en Ukraine, le premier ministre hongrois menait une politique d'ouverture vers la Russie. "La guerre en Ukraine percute la stratégie mise en place en 2010 par Viktor Orban, quand il a ouvert la Hongrie vers l’est, entamant un dialogue avec Poutine, qu'il voit régulièrement", rappelait auprès de TF1info Matthieu Boisdron, docteur en histoire contemporaine à l'université de Nantes, et rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale.

Selon une source proche de l'ambassade hongroise aux États-Unis au Guardian, "Orban est certain que l'aide à l'Ukraine ne passera pas au Congrès. C'est pourquoi il tente d'aussi bloquer l'aide européenne". Or, faute d'aide de la part des États-Unis comme de l'Union européenne, l'Ukraine perdrait la majorité de ses financements, essentiels pour poursuivre sa guerre. "S'il y a bien quelqu'un qui se réjouit des tractations sans fin au Capitole, c'est Poutine et sa clique de détraqués", accusait Volodymyr Zelensky lundi. Le Congrès a jusqu'à vendredi pour se mettre d'accord sur une éventuelle aide.