Huit États américains enquêtent sur les effets "néfastes" de TikTok sur les enfants

Tiktok nuit-il à la santé mentale des enfants ? Une coalition de huit États américains, dont la Californie et la Floride, ont annoncé mercredi 2 mars le lancement d'une enquête sur la très populaire application, connue pour ses vidéos courtes, musicales ou parodiques, habilement sélectionnées par des algorithmes en fonction des goûts des utilisateurs.

Les États américains veulent examiner les "techniques utilisées par TikTok pour encourager les jeunes" à passer plus de temps sur l'application, à réagir aux contenus et interagir avec les créateurs, ont-ils indiqué dans un communiqué mentionnant la Californie, la Floride, le Kentucky, le Massachusetts, le Nebraska, le New Jersey, le Tennessee et le Vermont.

TikTok a réagi à l'annonce de l'enquête en promettant de "fournir des informations sur les nombreux mécanismes de sécurité et de protection de la vie privée que nous avons pour les adolescents", a indiqué un porte-parole. "Nous sommes très soucieux de construire une expérience favorable au bien-être de notre communauté, et nous apprécions que les procureurs généraux se concentrent sur la sécurité des plus jeunes utilisateurs", a-t-elle ajouté.