Midterms 2022 : le démocrate Maxwell Frost fait entrer la "génération Z" au Congrès

À seulement 25 ans, Maxwell Frost va accéder au Congrès américain. Le démocrate a remporté mardi en Floride un siège à la chambre des représentants, devenant ainsi le premier membre de la "génération Z" à entrer au parlement américain, selon plusieurs médias.

"ON A GAGNE!!!! [...] On a écrit l'Histoire pour les Floridiens, les Gen Z, et pour tous ceux qui croient en un meilleur futur", s'est réjouis Maxwell Frost sur Twitter.