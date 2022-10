S'estimant diffamé, Donald Trump réclame une somme astronomique à CNN

Donald Trump accuse la chaîne de vouloir "faire pencher la balance politique à gauche" en tentant de le "salir" avec "une série de qualificatifs toujours plus diffamatoires, faux et scandaleux comme 'raciste', 'laquais des Russes', 'insurrectionniste' et au final 'Hitler'".

L'homme d'affaires reproche particulièrement à CNN d'utiliser l'expression "le Grand Mensonge", "The Big Lie" en anglais, pour parler de ses allégations selon lesquelles la présidentielle de 2020 lui a été "volée" par Joe Biden. "Le 'Grand Mensonge' est une référence directe à une tactique employée par Adolf Hitler et apparaissant dans Mein Kampf", selon la plainte. "Le 'Grand Mensonge' a été utilisé par Hitler pour inciter à la haine des juifs" et ne devrait pas "être pris à la légère".