États-Unis : séparés sous Trump, plus de 200 enfants migrants ont retrouvé leur famille

L'administration Biden rectifie progressivement une décision prise sous l'ère Trump. En vertu d'une politique dite de "tolérance zéro" lancée en 2018, au moins 4.000 mineurs avaient été séparés de leur famille à la frontière mexicaine, selon des chiffres du ministère de la Sécurité intérieure. Des documents de justice tablent plutôt sur 5.500 mineurs.

Cependant, avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, la donne est en train de radicalement changer à ce sujet. Les retrouvailles entre les parents et ces enfants s'accélèrent. "Jusqu'à présent, nous avons réuni plus de 200 enfants avec leurs parents et on estime qu'environ 1.000 enfants demeurent séparés" de leur famille, a indiqué le ministre américain de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, lors d'une audition à la Chambre des représentants. De plus, 500 parents et 400 enfants sont en cours de réunification avec leurs proches, a précisé le ministre.