Sept personnes tuées par un véhicule devant un centre d'accueil de migrants au Texas

L'enquête va déterminer s'il s'agissait d'un accident ou d'un acte délibéré. Selon des témoignages, il semble "que la voiture ait perdu son contrôle. Maintenant, s'agit-il d'un accident ou était-ce intentionnel, cela fait encore l'objet d'une enquête", s'est questionné Martin Sandoval. Luis Herrera, un Vénézuélien de 36 ans blessé au bras, a assuré à l'AFP que le conducteur avait "insulté" les personnes présentes avant d'accélérer. "Ça s'est passé soudainement. Une dame est passée en voiture et nous a dit de nous écarter, et on s'est écartés. C'était une affaire de quelques instants. L'assassin arrivait en voiture en nous pointant, en nous insultant", décrit-il.