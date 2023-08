États-Unis : six policiers blancs admettent avoir torturé deux Afro-Américains

Les policiers ne sont aujourd'hui plus en service et sont désormais poursuivis en justice. Dans un premier temps, pour se dédouaner de leurs actes de torture, ils avaient détruit la vidéosurveillance de la maison, et avaient tenté de brûler les vêtements des victimes pour faire disparaître les preuves, selon l'accusation. Les agents avaient également placé un pistolet à grenaille sur l'une des victimes et de la méthamphétamine sur les lieux pour prétexter un mobile d'intervention. Ils avaient ensuite rempli de faux rapports et menti de manière répétée aux enquêteurs.