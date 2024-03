Tacle à Trump, IVG, Ukraine, Gaza… Biden à l’offensive dans son discours sur l’état de l’Union

Candidat à sa réélection en novembre, le président américain a prononcé le dernier grand discours devant le Congrès de son mandat ce jeudi 7 mars. Une prise de parole combattive, lors de laquelle l’octogénaire a tenu à faire oublier les récentes inquiétudes sur son état de santé.

Colérique sur le sujet il y a peu, il s’est cette fois montré taquin. Alors que ses adversaires pointent du doigt son état de santé jugé défaillant, marqué notamment par des problèmes de mémoire, Joe Biden en a joué lors de son discours sur l’état de l’Union, le dernier de son mandat. "À mon âge, certaines choses deviennent plus claires que jamais", a-t-il lancé face au Congrès américain jeudi 7 mars. "Je sais que cela n’en a pas l’air, mais je suis là depuis longtemps", s’est-il amusé. De quoi donner le ton d’une allocution de plus d’une heure combative lors de laquelle il a brassé plusieurs thématiques, à l’aube d’une campagne pour sa réélection.

Trump

Il l’a évoqué treize fois. Sans pour autant prononcer son nom. Joe Biden s’est payé son "prédécesseur" à la Maison-Blanche, dont il dit représenter l’opposé. Le président américain a dit vouloir rejeter "la rancœur, la vengeance et la revanche" porté par "quelqu’un de son âge" pour incarner "ses valeurs fondamentales qui définissent l’Amérique : l’honnêteté, la force morale, la dignité, l’égalité". Il s'est engagé à ne jamais "diaboliser" les migrants comme l’a fait le républicain, tout en critiquant sa proximité avec la NRA, le puissant lobby des armes. Il a accusé Donald Trump d’avoir "mis en danger" la démocratie américaine en se "soumettant" à Vladimir Poutine. Habitué aux déclarations incendiaires, l’ancien chef de l’État a dénoncé sur son réseau social Truth un "discours colérique, clivant et plein de haine".

Ukraine

Lui insiste qu’il "ne pliera pas" face à son homologue russe Vladimir Poutine. "Je vous assure que Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Mais l'Ukraine peut arrêter Poutine si nous la soutenons et lui fournissons les armes dont elle a besoin pour se défendre", a souligné Joe Biden, exhortant le Congrès à débloquer l'aide à Kiev, gelée depuis des mois par les querelles partisanes entre démocrates et républicains. "C'est tout ce que demande l'Ukraine. Elle ne réclame pas de soldats américains", a-t-il ajouté, en allusion au débat lancé par les propos du président français Emmanuel Macron sur le possible déploiement de troupes.

Gaza

Joe Biden a réclamé un "cessez-le-feu immédiat d’au moins six semaines" dans la bande de Gaza. Il affirme "travailler d’arrache-pied" sur la question afin de permettre la libération des otages encore détenus par le Hamas ainsi que l’acheminement de l’aide humanitaire essentielle alors que les denrées alimentaires se raréfient après près de six mois de combats. S’adressant au gouvernement israélien, le président américain a rappelé que cette aide "ne peut être une considération secondaire ni une monnaie d’échange". "Ce soir, j'ordonne aux forces armées américaines de conduire une mission d'urgence pour établir un port temporaire sur la côte de Gaza pouvant accueillir de grands navires transportant de la nourriture, de l'eau des médicaments et des abris provisoires", a-t-il encore annoncé.

Droits des femmes

Alors que la France a inscrit l’interruption volontaire de grossesse dans sa Constitution, Joe Biden a défendu ce même droit qui sera l’un des grands thèmes de la campagne présidentielle. Sans toutefois jamais prononcer le mot "avortement". La Cour suprême des États-Unis a cassé son propre arrêt Roe v. Wade il y a bientôt deux ans, annulant de fait la protection fédérale de l’avortement selon les souhaits des conservateurs. Il a promis de le rétablir "comme une loi fondamentale" si les Américains "lui envoient un Congrès qui soutient le droit de choisir". "Beaucoup d'entre vous dans cette salle ainsi que mon prédécesseur promettent d'adopter une interdiction nationale de la liberté de disposer de son corps. Mon dieu. Quelle autre liberté retireriez-vous ?", s’est-il interrogé, louant "le pouvoir des femmes".