États-Unis : le chef cuisinier de la famille Obama retrouvé mort noyé

"Tafari faisait partie intégrante de notre famille", ont réagi Michelle et Barack Obama, dans un communiqué commun. "Lorsque nous l'avons rencontré pour la première fois, il était un sous-chef talentueux à la Maison Blanche - créatif et passionné par la nourriture et sa capacité à rassembler les gens. Dans les années qui ont suivi, nous avons appris à le connaître comme une personne chaleureuse, amusante et extraordinairement gentille qui a rendu nos vies un peu plus lumineuses. C'est pourquoi, alors que nous nous apprêtions à quitter la Maison Blanche, nous avons demandé à Tafari de rester avec nous, et il a généreusement accepté. Il fait partie de nos vies depuis, et nos cœurs sont brisés qu'il soit parti", poursuivent-ils.