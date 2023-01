Californie : de violentes tempêtes font 17 morts, un enfant disparu

17 personnes sont mortes dans l’État de Californie depuis décembre et le début d’une série de violentes tempêtes provoquant coulées de boue, glissements de terrain et inondations. À Paso Robles, ville entre Los Angeles et San Francisco, un garçon âgé de 5 ans a été emporté par les flots lundi 9 janvier et était toujours introuvable depuis, selon un communiqué du shérif.