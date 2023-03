États-Unis : une ville envahie par un "champignon du diable" à cause du géant du whisky Jack Daniel's

Les habitants du comté de Lincoln, dans le Tennessee, se mobilisent et mettent en garde contre la prolifération massive dans le secteur d'un "champignon du diable" pour le moins envahissant. Connu des mycologues sous le nom de "Baudoinia compniacensis", ce champignon est alimenté par la vapeur d'éthanol issue des installations toutes proches du géant Jack Daniel's. La firme s'est implantée dans le secteur en 2018, y fait vieillir ses futs et prévoit désormais des travaux d'agrandissements. Un projet remis en cause puisque la population se montre aujourd'hui très remontée et intente des actions en justice.

La prolifération se traduit par la constitution d'une forme de moisissure noire sur toutes les surfaces solides. Façades de maisons, voitures et autres panneaux de signalisation ne sont pas épargnés. Ce qui oblige les particuliers à engager d'importantes dépenses d'entretien, via l'utilisation de nettoyeurs haute pression et de produits spécifiques. Jusqu'à 4 fois par ans sur la devanture des habitations, témoignent certains.