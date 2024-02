États-Unis : Trump remporte la primaire républicaine du Michigan, Biden malmené à cause de Gaza

Comme depuis le lancement des primaires, Donald Trump s'est largement imposé face à Nikki Haley dans le Michigan. Joe Biden est, lui aussi, ressorti vainqueur côté démocrate, mais avec plus de difficultés.

Pas de surprise dans le Michigan. Une semaine avant le "Super Tuesday", Donald Trump a remporté facilement la primaire républicaine du Michigan. L'ancien président américain, qui rêve de faire son retour à la Maison Blanche en novembre prochain, a récolté environ 68% des votes du scrutin, contre 26% pour sa grande rivale Nikki Haley. C'est le quatrième État, après notamment la Caroline du Sud samedi 24 février, que le milliardaire remporte haut la main.

En face, Joe Biden s'est, lui aussi, imposé avec une marge très confortable. Les premières estimations le créditent de 80% des votes côté démocrate. Dean Phillips - un riche parlementaire de l'État du Minnesota - et Marianne Williamson - une écrivaine, autrice d'une dizaine d'ouvrages - n'ont récolté respectivement que 2,8% et 3% des votes.

Une fronde chez les démocrates par rapport à Gaza

Mais l'essentiel est ailleurs pour l'actuel chef d'État. Plus de 70.000 votes "non engagés", l'équivalent d'un vote blanc, ont été déposés dans les urnes, répondant à un appel à faire pression pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Cela représente plus de 12% des votants démocrates. Des militants de cette région du Midwest avaient lancé la campagne "Listen to Michigan" (Ecoutez le Michigan), pour délivrer un "message puissant et sans équivoque" selon lequel le financement et le soutien de la guerre à Gaza sont "en contradiction avec les valeurs du Parti démocrate". "Le président Biden finance les bombes qui tombent sur des proches de familles vivant ici-même dans le Michigan, des gens qui ont voté pour lui et qui se sentent complètement trahis", a expliqué Layla Elabed, une responsable du groupe.

Ce premier signe de grogne au sein de son propre parti fragilise Joe Biden dans un État qu'il ne s'est adjugé que de 150.000 voix il y a quatre ans. D'autant plus qu'elle concerne surtout la communauté musulmane et des Américains d'origine arabe, un électorat pourtant décisif dans la victoire de Biden face à Trump en 2020.

L'élection présidentielle américaine est programmée le 5 novembre prochain. Selon toute vraisemblance, elle devrait opposer les mêmes protagonistes que quatre ans plus tôt, à savoir Joe Biden et Donald Trump.