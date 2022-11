"Salaud de meurtrier" : l'auteur de la tuerie de Parkland confronté aux familles des victimes

Une colère que proches de victimes et rescapés encore traumatisés ont pu exprimer, verbalement, durant les deux derniers jours d'audience. Dans une rage non dissimulée, plusieurs s'en sont pris au système judiciaire pour avoir épargné la vie de Nikolas Cruz. "L'idée que vous, un tueur de sang-froid, puissiez vivre chaque jour, manger vos repas et vous reposer la nuit semble complètement injuste", a dénoncé l'enseignante Stacey Lippel, blessée au cours de la fusillade de Parkland.

Avant de s'adresser à l'auteur de la tuerie, ce qu'aucune partie civile n'avait eu le droit de faire lors du procès. "Vous ne me connaissez pas, mais vous avez essayé de me tuer. La personne que j'étais à 14h20, le mercredi 14 février 2018, n'est plus la même que celle qui se tient ici aujourd'hui. Je suis brisée et altérée, et je ne regarderai plus jamais le monde de la même façon."