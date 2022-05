Tuerie d'Uvalde : "Pardonnez à mon fils", implore la mère du tireur

Mardi dernier, Salvador Ramos, qui venait d'avoir 18 ans, a tiré sur sa grand-mère, la blessant gravement, avant d'ouvrir le feu dans l'école primaire Robb, à Uvalde, ville de moins de 16.000 habitants située entre San Antonio et la frontière entre le Texas et le Mexique. "Il avait ses raisons de faire ce qu'il a fait. Merci de ne pas le juger. Je veux seulement que les enfants innocents qui sont morts me pardonnent", a-t-elle ajouté.

Alors qu'il était lourdement armé et en possession d'une énorme réserve de munitions, le jeune homme a abattu 19 élèves âgés de huit à 10 ans et deux enseignantes avec un fusil semi-automatique. Lors de la fusillade, 17 autres enfants ont été blessés. Il a finalement été tué par un agent fédéral dans une salle de classe dans laquelle il s'était barricadé avec ses victimes.