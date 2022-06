Tuerie de Buffalo : un jeune suprémaciste blanc inculpé d'acte de "terrorisme intérieur"

Depuis le jour de son attaque, Payton Gendron, 18 ans, était poursuivi pour "meurtre avec préméditation", inculpation initiale pour laquelle il avait plaidé non coupable. Après une première comparution, un grand jury l'a inculpé entre autres de "meurtre", "tentative de meurtre", "crime raciste motivé par la haine" et d'acte de "terrorisme intérieur", selon le parquet du comté d'Érié, au bord du lac éponyme que se partagent les États-Unis et le Canada.