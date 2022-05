Tuerie de masse de Buffalo : que sait-on de son auteur présumé, Payton S. Gendron ?

Payton S. Gendron vivait dans une petite ville d'à peine plus de 5.000 habitants, très majoritairement blanche, où la communauté noire représente moins de 1% de la population. Si on peut noter une légère érosion démographique de la bourgade rurale de Conklin, et la récession qui frappe la ville voisine plus importante de Binghamton, il est encore impossible, à ce stade de l'enquête, de saisir ce qui, dans l'environnement ou dans l'histoire personnelle du jeune homme, a pu le conduire aux théories les plus extrêmes et à commettre une des pires tueries racistes des États-Unis.