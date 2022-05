Tuerie raciste de Buffalo : Joe Biden dénonce le "poison" du suprémacisme blanc

Évoquant cette thèse raciste du "grand remplacement", Joe Biden a appelé "tous les Américains à rejeter ce mensonge" et a condamné "toux ceux qui le répandent pour gagner du pouvoir, des voix, de l'argent". Visiblement très ému, il a fustigé "ceux qui prétendent aimer l'Amérique" et qui "ont donné trop de combustible à la haine et à la peur" sans toutefois mentionner de noms ou d'affiliation partisane.

Sur un ton très solennel, le président de 79 ans a également estimé que "ce venin, cette violence ne peuvent pas être l'histoire de notre époque" alors que les États-Unis ont connu, ces dernières années, plusieurs tueries visant des Afro-Américains, des Juifs ou des personnes d'origine latino-américaine.

Joe Biden en a aussi profité pour appeler, une nouvelle fois, à mieux réguler les armes à feu aux États-Unis. "Je ne suis pas naïf. Je sais que la tragédie se reproduira", a-t-il lancé avant d'estimer qu'il y a "des choses que nous pouvons faire. Nous pouvons bannir les armes d'assaut de nos rues". Le démocrate demande depuis longtemps au Congrès d'interdire les armes d'assaut, comme celle utilisée dimanche.