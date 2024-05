Manifestations pro-palestiniennes : les scènes de chaos continuent sur les campus américains

Aux États-Unis, des affrontements très violents ont éclaté dans deux universités parmi les plus prestigieuses du pays, à Los Angeles et New-York. Dans les deux cas, des manifestants et des étudiants pro-palestiniens s'étaient installés sur les campus. Certains étaient même barricadés depuis plusieurs jours, obligeant les forces de l'ordre à intervenir.

C'est une bataille rangée en plein cœur de l'université UCLA, à Los Angeles, la plus prestigieuse de Californie. Derrière une barricade, des étudiants pro-palestiniens et leur campement. Face à eux, des pro israéliens passent à l'attaque ce mercredi pour les déloger. Ils tirent des feux d'artifice, lancent des projectiles. Plusieurs bagarres éclatent. Au moins un blessé a été évacué par ambulance.

"40 véhicules de police et un hélicoptère"

Les étudiants pro-palestiniens occupent une partie du campus depuis une semaine. Le JT de TF1 a pu joindre Jean Tariech, un étudiant français choqué après les affrontements de la nuit. "Je ne m'attendais pas à ce que ça escalade à un tel niveau de violence que, littéralement, il a fallu qu'on appelle 40 véhicules de police avec un hélicoptère qui n'arrêtait pas de tourner autour de la ville. Jusqu'à 3h du matin, je l'entendais", raconte-t-il dans la vidéo ci-dessus.

Les policiers se sont interposés juste avant le lever du jour, comme l'a constaté le journaliste de TF1 sur place. "La police, présente en nombre, a réussi à remettre un peu de calme sur le campus de l'UCLA, mais de nombreux projectiles et des débris ont été lancés à l'encontre des manifestants pro palestiniens. Il y a une question qui subsiste à l'heure actuelle : pourquoi la police a mis plus de trois heures avant d'intervenir ?", dit-il.

La police est en revanche intervenue beaucoup plus rapidement de l'autre côté du pays, à New York, dans l'université de Columbia, elle aussi bloquée, comme des dizaines d'autres aux États-Unis, par des étudiants qui soutiennent la Palestine. Les policiers les ont évacués de force et ont arrêté plus de 200 élèves.