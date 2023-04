États-Unis : un Afro-Américain accusé à tort de vol à cause d'une intelligence artificielle

Interpellé le 25 novembre dernier, alors qu’il circulait en voiture dans la banlieue d’Atlanta (Géorgie), Randal Reid n'avait probablement pas anticipé la tournure qu'allait prendre cette affaire. Et pour cause, cet Afro-américain de 29 ans a été arrêté puis détenu provisoirement durant six jours pour rien. En effet, l’homme a été appréhendé pour des vols qu’il n’avait jamais commis, et dans des États où il ne s'était pas rendu. Il a pu sortir de prison le 1er décembre.

"Imaginez que vous viviez votre vie et que quelque part au loin, on vous dise que vous avez commis un crime. Et vous savez que vous n'y êtes jamais allé", a confié Randal Reid au New York Times. Si une telle erreur a été commise, c’est à cause de l’utilisation de l'intelligence artificielle, Clearview AI, par la police locale. Si aucune mention de cet outil ne figure dans le rapport officiel, une source proche du dossier a pu le confirmer au quotidien américain, qui revient en longueur sur cette erreur policière. Pour l’aider dans ses enquêtes, le bureau du shérif a conclu un contrat avec Clearview AI en 2019, pour 25.000 dollars par an.