États-Unis : un attaché parlementaire viré après avoir tourné une sextape à l'intérieur du Capitole

Un assistant parlementaire, identifié comme Aidan Maese-Czeropski, a été licencié après avoir filmé ses ébats sexuels dans une salle d'audience du Sénat américain. Les images de sa sextape ont été diffusées dans la presse. Une enquête a été ouverte par la police du Capitole.

Il est soupçonné d'avoir enregistré une sextape au Capitole. Aidan Maese-Czeropski, un attaché parlementaire américain, a été débarqué de son poste, après avoir été accusé d'avoir filmé ses ébats dans une salle du Sénat, rapporte le média Politico. La vidéo, mise en ligne par le Daily Caller, aurait été partagée dans une discussion de groupe avant d'être divulguée.

Elle montre deux hommes ayant des relations sexuelles dans la salle Hart 216, une salle d'audience judiciaire du Capitole. Un lieu hautement symbolique, puisqu'il a accueilli les candidats à la Cour suprême, les audiences de la Commission sur le 11 septembre 2001 et le témoignage accablant de l'ancien directeur du FBI, James Comey, à l'encontre de Donald Trump.

Il n'est plus employé par le Sénat américain Ben Cardin, sénateur démocrate du Maryland

Aidan Maese-Czeropski, l'assistant législatif du sénateur démocrate du Maryland, Ben Cardin, a été identifié comme l'une des deux personnes présentes dans ladite vidéo. "Il n'est plus employé par le Sénat américain", a fait savoir le bureau du parlementaire. Dans un communiqué, le staff de Ben Cardin a expliqué se garder de faire de plus amples commentaires, une affaire toujours "en cours d'examen", alors que la police du Capitole a annoncé l'ouverture d'une enquête.

Sollicité en vain par la presse, Aidan Maese-Czeropski a finalement pris la parole dans un post LinkedIn pour réagir indirectement à l'affaire, qui lui vaut un immonde torrent d'insultes et de menaces à caractère homophobe. "Cela a été une période difficile pour moi. (...) Bien que certaines de mes actions dans le passé aient fait preuve d'un manque de jugement, j'aime mon travail et je ne manquerai jamais de respect à mon lieu de travail", a-t-il écrit. "Toute tentative visant à caractériser mes actions autrement est fabriquée et j'explorerai les options juridiques qui s’offrent à moi dans ces affaires."