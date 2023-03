États-Unis : un chef-d'œuvre de la Renaissance jugé "pornographique" coûte son poste à une enseignante

Le David de Michel-Ange, réalisé par le maître de la Renaissance italienne entre 1501 et 1504, est une sculpture de plus de 5 mètres de haut, qui représente David, héros de la Torah et de l'Ancien testament, avant son combat contre le géant Goliath. L'œuvre, à cause de la nudité crue de son sujet, a été l'objet de polémiques pratiquement depuis le début, lors de son installation devant le Palazzo Vecchio de Florence.

Beaucoup plus récemment, un épisode du dessin animé Les Simpson imaginait la réaction violente d'une ville de province américaine à l'exposition du David, qui semble prémonitoire aujourd'hui (voir le tweet plus haut).