États-Unis : un chercheur bat le record du monde de jours passés sous l'eau mais ne veut pas (encore) remonter

C'est un record surprenant. Joseph Dituri, chercheur américain et professeur d'université, a passé 74 jours dans un lodge sous-marin, sans dépressurisation, au large d'une île de la Floride. Le scientifique a d'ores et déjà battu le record de la plus longue durée de vie sous l'eau, détenu en 2014 par deux professeurs du Tennessee : 73 jours, deux heures et 34 minutes.

Mais Joseph Dituri ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et refaire surface : il prévoit de rester dans son hôtel sous-marin jusqu'au 9 juin prochain, date à laquelle il atteindra les 100 jours de vie sous l'eau et point final de sa mission baptisée "Project Nepture 100".