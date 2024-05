Un éleveur du Colorado a été tué par la foudre alors qu'il était en train de nourrir son troupeau. 34 bovins, sur la centaine qui était rassemblée autour de lui, ont péri en même temps.

Mike Morgan était en train de nourrir son bétail, juché sur une remorque. Un seul éclair l'a tué sur place, ainsi que 34 de la centaine de têtes de bétail qui s'étaient rassemblées autour de lui. Les efforts des secouristes arrivés sur place ont été vains pour sauver l'éleveur de 51 ans, comme l'ont rapporté les services du shérif du comté de Jackson.

Une centaine de têtes de bétail touchées

La foudre a frappé Mike Morgan dans un champ de son ranch de la commune montagnarde de Rand, au nord-ouest de Denver (Colorado). Le même impact a atteint également les quelque cent vaches qui affluaient pour la distribution de nourriture. Toutes se sont relevées sauf 34 d'entre elles, a rapporté le coroner du comté. Le beau-père de Mike, qui conduisait le tracteur tirant la remorque, et son épouse qui se situait à proximité, n'ont pas été touchés par la foudre.

Les habitants de cette localité rurale, où tout le monde se connaît, et dont l'activité principale est l'élevage, sont particulièrement choqués par la violence de l'évènement, a souligné le coroner. La famille d'éleveurs venait d'achever une journée de marquage des bêtes de son ranch, une opération qui a généralement lieu au printemps, et à laquelle participent traditionnellement voisins et amis.