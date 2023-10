États-Unis : un enfant musulman tué dans une attaque liée à la guerre entre Israël et le Hamas

Dans un communiqué publié dimanche, Joe Biden a confirmé que la femme attaquée était la mère de l'enfant et a affirmé que leur "famille musulmane palestinienne était venue en Amérique pour y chercher ce que nous cherchons tous : un refuge pour vivre, apprendre et prier en paix". "Cet acte de haine horrible n'a pas sa place en Amérique et va à l'encontre de nos valeurs fondamentales : la liberté de prier sans crainte, la liberté de croire et la liberté d'être", a ajouté le président américain, exhortant les Américains à se "rassembler et rejeter l'islamophobie et toutes les formes de sectarisme et de haine". Le gouverneur démocrate de l'Illinois, Jay Robert Pritzker, a quant à lui déclaré dans un communiqué qu'"ôter la vie d'un enfant de 6 ans au nom de l'intolérance n'est rien de moins que diabolique".

La guerre entre Israël et le Hamas, qui a fait des milliers de morts dans les deux camps, a été déclenchée après une attaque sanglante et sans précédent lancée le 7 octobre par le Hamas contre le territoire israélien à partir de la bande de Gaza sous contrôle du mouvement islamiste palestinien.