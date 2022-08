États-Unis : un homme obligé d'être amputé de ses 4 membres après avoir été léché par un chien

Pour le couple, il n'est pas possible de déterminer le moment exact de l'infection. Et pour cause. Selon sa femme, la victime a été en contact avec au moins huit chiens - dont celui du couple lui-même - dans les heures précédant l’apparition des premiers symptômes."Il adore les chiens. Il touchait n’importe quel chien, il s’en fichait" a-t-elle notamment raconté, toujours au Washington Post.

Un mois après son opération, l'homme se trouve toujours à l’hôpital, en phase de rééducation. Le couple va devoir déménager de sa maison à étage et souhaite pouvoir se procurer des prothèses pour l'Américain. Dans cette optique, une collecte de fonds a été lancée sur GoFundMe. En 22 jours, la campagne a déjà attiré plus de 1200 dons, pour un total 65.620 dollars, soit 56. 473 euros.