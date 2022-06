États-Unis : un homme tue 4 personnes dans un hôpital et se suicide dans l'Oklahoma

"J'ai vu les hélicoptères et j'ai entendu toutes sortes de bruits", a raconté, à l'AFP, Elizabeth Buchner, 43 ans, qui réside derrière le bâtiment où a eu lieu la tuerie. "Il n'y a pas eu d'hésitation. La réponse a été rapide et forte", a souligné cette assistance juridique, alors qu'à Uvalde, le délai d'intervention des forces de l'ordre, jugé trop long, fait l'objet d'une enquête et de nombreuses critiques.

Une députée du parlement de l'Oklahoma, Melissa Provenzano, s'est, elle aussi, félicitée de la réponse policière rapide, quatre minutes s'étant écoulées entre l'appel aux services d'urgence et l'intervention. "Cela aurait pu être bien pire", a-t-elle déclaré à CNN. Mais "nous méritons bien mieux que cela", a-t-elle ajouté. "Ces choses peuvent être évitées, et il est temps de se réveiller et de faire face à cela".