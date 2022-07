États-Unis : un livreur de pizza sauve cinq enfants d'une maison en flammes

Le 11 juillet 2022, alors qu'il roulait en voiture dans une zone pavillonnaire noircie par la nuit dans la ville de Lafayette (Indiana), Nicholas Bostic, 25 ans, livreur de pizza, passe devant une maison en proie aux flammes. N'ayant pas son téléphone sur lui pour appeler les pompiers, il s'arrête sur la chaussée et décide de porter lui-même secours aux potentiels occupants.

Il entre par une porte dérobée et extirpe, dans un premier temps, quatre enfants âgés de 1 à 18 ans. Une fois sortis de la maison, le plus âgé, paniqué, lui affirme qu’il en manque une à l’appel : sa petite sœur âgée de 6 ans. Sans réfléchir, le livreur y retourne et trouve l'enfant bloqué au milieu d'un épais panache de fumée noire. Ne pouvant plus sortir, il brise une fenêtre à main nue et saute du deuxième étage, avec l'enfant dans les bras. Quelques instants plus tard, toute la fratrie est regroupée à l’extérieur du brasier, saine et sauve.