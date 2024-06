La police de Las Vegas a fait une étrange découverte au beau milieu du désert du Nevada lundi. Son équipe de recherche et de sauvetage a repéré un monolithe réfléchissant près de Gass Peak, un sommet au nord de la vallée de Las Vegas. Aucune explication n'a été donnée quant à la présence de cet objet.

Un objet non-identifié, découvert aux États-Unis. Au beau milieu du désert du Nevada, la police a fait savoir avoir découvert un "mystérieux" monolithe réfléchissant, installé près de Gass Peak, un sommet au nord de la vallée de Las Vegas. Sur des photos publiées sur ses réseaux sociaux, on peut voir le bloc, en pleine nature, refléter le paysage environnant.

"Nous voyons beaucoup de choses bizarres lorsque les gens partent en randonnée, comme ne pas être préparés pour le temps, ne pas apporter assez d'eau… mais regardez ça !", a partagé la police de Las Vegas, précisant que ce sont ses équipes de sauvetage et de recherche qui ont découvert le monolithe, sans savoir comment l'objet s'était retrouvé à cet endroit-là.

Ce n'est pas la première fois que qu'un tel objet est découvert dans un endroit aussi inattendu. En novembre 2020, un obélisque en métal de taille et de forme similaire était apparu dans un endroit isolé de l'Utah, avant que l'objet ne disparaisse, quelques jours après. Par la suite, des monolithes avaient été découverts ailleurs aux États-Unis, comme au Canada et dans plusieurs pays européens.

Certains avaient alors vu une ressemblance avec les monolithes extraterrestres présents dans le film de science-fiction de Stanley Kubrick, "2001, l'Odyssée de l'espace". Un collectif appelé "The Most Famous Artist" et basé au Nouveau-Mexique avait de son côté revendiqué la paternité de la structure de l'Utah, mais pas celles des objets découverts en Europe.

En attendant que le mystère soit résolu, la police de Las Vegas a profité de sa découverte pour rappeler à toutes et tous les consignes de sécurité pour randonner dans la région.