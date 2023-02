États-Unis : un "objet volant" abattu au-dessus de l'Alaska, six jours après la destruction d'un ballon espion chinois

Une nouvelle affaire de ballon chinois ? Ce vendredi 10 février, les Etats-Unis annoncent avoir abattu un "engin volant à haute altitude" au-dessus de l'Alaska, dans le nord-ouest du pays. "Le président Biden a ordonné à l'armée d'abattre l'objet. Et ils l'ont fait… dans la dernière heure", a indiqué le président du Conseil de sécurité nationale, John Kirby ce vendredi.

Cet "objet", qui avait selon lui "la taille d'une petite voiture", posait "une menace pour la sécurité du trafic aérien", a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. L'officiel américain n'a pas précisé la nature et la provenance de l'objet. Il a précisé que cet objet était "beaucoup plus petit" que le ballon chinois que les Etats-Unis ont détruit samedi dernier, et dont Washington a indiqué qu'il menait des opérations d'espionnage.

L'administration américaine a eu connaissance "hier soir (jeudi, ndlr)" de la présence de cet objet dont les débris sont tombés sur des eaux gelées, et va tenter de récupérer ces derniers, a encore indiqué John Kirby. "Nous ne savons pas quelle entité possède cet objet", a-t-il martelé, ni par exemple s'il s'agit d'un État ou d'un propriétaire privé. Le porte-parole a précisé, par ailleurs, qu'à la différence du ballon chinois, cet objet non encore identifié ne semblait pas avoir de système de propulsion ni de commandes lui permettant de se diriger. "Nous n'avons aucune information qui confirmerait un objectif déclaré pour cet objet.", a indiqué John Kibry vendredi.