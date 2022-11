"Un miracle de Thanksgiving" : un croisiériste retrouvé près de 24 heures après être passé par-dessus bord

Le lendemain - jour de la fête de Thanksgiving -, la jeune femme, qui constate que son frère n'est toujours pas revenu, alerte les membres d'équipage vers midi. Des messages résonnent sur le bateau pour prévenir les autres passagers, qui se lancent à la recherche du disparu.

Après plusieurs heures de recherches, vers 14h30, l'équipage contacte les garde-côtes. D'importants moyens sont déployés, dont un navire et des avions venus de Floride et d'Alabama, un hélicoptère basé à la Nouvelle-Orléans. Les recherches s'annoncent compliquées : l'homme ayant disparu depuis plusieurs heures, la zone en question s'étend sur plus de 300 kilomètres, dans une eau dépassant à peine les 20 degrés.