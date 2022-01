États-Unis : un pont s'effondre à Pittsburgh, le jour où Joe Biden va y présenter son plan d'infrastructures

Comme un symbole. Un pont routier s'est effondré tôt ce vendredi matin à Pittsburgh, ville des États-Unis où Joe Biden est attendu ce même jour pour parler notamment de ses grands projets d'infrastructures.

Plusieurs automobilistes se sont retrouvés piégés dans l'accident, et trois blessés légers ont été conduits à l'hôpital, d'après les services d'urgence de Pittsburgh, la deuxième plus grande de l'État de Pennsylvanie, dans l'est du pays, après Philadelphie. Des médias locaux évoquent, eux, une dizaine de blessés légers.