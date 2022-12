États-Unis : un séisme de magnitude 6,4 enregistré au large de la Californie

Selon l'USGS, le séisme s'est produit à une profondeur de 16,1 km et son épicentre est située à 12 kilomètres au sud-ouest de la commune de Ferndale et à une quarantaine de kilomètres de la localité portuaire d'Eureka. Pour le moment, aucune alerte tsunami n'a été émise. Selon les médias américains, la secousse a provoqué des coupures de courant et a été ressentie jusqu'à l'intérieur des terres, notamment dans la ville de Redding et celle de Chico.

Dans une évaluation préliminaire, l'USGS a déclaré que la probabilité qu'il y ait des morts ou des blessés était faible, mais que des dégâts matériels étaient possibles. La Californie est régulièrement secouée par des tremblements de terre et les sismologues avertissent qu'il est presque certain qu'un séisme capable de provoquer de vastes destructions frappera cet État ces 30 prochaines années. En 1994, un tremblement de terre de magnitude 6,7 à Northridge, au nord-ouest de Los Angeles, a fait au moins 60 morts et causé des dommages évalués à 10 milliards de dollars, tandis qu'un séisme de 6,9 à San Francisco en 1989 a coûté la vie à 67 personnes.