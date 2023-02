États-Unis : 150 vaches sauvages et "agressives" bientôt abattu depuis un hélicoptère

"Le bétail sauvage de la forêt de Gila s'est montré agressif envers des promeneurs", a-t-elle aussi alerté dans un communiqué. Selon les autorités de la forêt, abattre les vaches depuis les airs est "la manière la plus efficace et la plus humaine de traiter ce problème". "Cette action contribuera à restaurer le caractère sauvage" de la forêt, juge-t-on.