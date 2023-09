Une course-poursuite cocasse : à Los Angeles, un homme tente de fuir la police à bord d'une voiturette de golf

La suite ? "Lorsqu'il a atteint le quartier d'Oxnard Street et de Laurel Canyon Boulevard, les agents ont pu coincer le suspect après avoir pris la direction d'un parking", relate ABC7. Le voleur a alors "sauté de la voiturette de golf et tenté de s'enfuir en prenant avec lui le chien", avant de se résoudre à lâcher l'animal. Quelques instants plus tard, il était interpellé par les policiers et placé en garde à vue.