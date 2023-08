États-Unis : une femme kidnappée par un faux chauffeur Uber secourue grâce à un post-it

C'est un post-it qui lui a permis de se sauver. Aux États-Unis, une femme a réussi à échapper à son enlèvement grâce à une note dans laquelle elle a demandé de l'aide. Selon les informations publiées sur Facebook par la police du comté de Yavapai en Arizona, la victime a été enlevée lundi 21 août aux environ de 7h du matin. Elle embarque alors dans ce qu'elle pense être un Uber. Mais une fois la jeune femme à bord, son chauffeur la "maîtrise" avant de l'embarquer en direction de Las Vegas.

Le lendemain, aux alentours de 17h, le ravisseur fait un arrêt dans une station-service. C'est là que la victime en profite pour laisser discrètement une note et avertir une cliente du magasin. Sur le post-it, elle inscrit le mot "help" ("aidez-moi" en français) demandant d'appeler le 911. Elle y ajoute la description de la camionnette dans laquelle elle est prisonnière ainsi qu'un numéro de téléphone et leur destination.