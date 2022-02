États-Unis : une fillette retrouvée vivante sous un escalier, deux ans après sa disparition

La police s'était déjà rendue plusieurs fois dans la maison du grand-père paternel de la petite-fille après avoir obtenu "des informations indiquant que [Paislee] se trouvait dans cette maison", a déclaré lors d'une conférence de presse le chef de la police de Saugerties, Joseph Sinagra. "Un certain nombre de fois, nous allions là-bas, et parfois, nous rencontrions de la résistance. À d'autres moments, ils disaient : 'Oh, non, vous pouvez entrer et regarder autour de vous. Il n'y a personne ici. L'enfant n'est pas là'", a-t-il ajouté. "Et notre conviction, lorsque nous sommes entrés dans la résidence, bien que nous y ayons eu un accès limité, était qu'ils utilisaient cet endroit pour cacher l'enfant."

En pénétrant dans la maison cette fois, l'un des fonctionnaires de police a noté que l'escalier menant au sous-sol était construit d'une étrange façon, avant d'apercevoir par un interstice entre les planches, grâce à une lampe torche, un morceau de couverture. "Les détectives ont utilisé un outil pour retirer plusieurs des marches en bois et c'est à ce moment-là que les détectives ont vu une paire de petits pieds", rapporte la police. L'enfant et sa mère ont été découvertes dans cette cachette, décrite comme "petite, froide et humide".

Interviewée par le New York Post, l'une de leurs voisines a déclaré que malgré la présence de jeux dans le jardin de la maison, elle n'avait "jamais vu un enfant là-bas depuis 12 ans". "J'ai un cheval et je monte et descends la route tout le temps. Jamais d'enfants dehors. Jamais entendu, jamais vu. C'est effrayant", a rapporté la sexagénaire.