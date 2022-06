États-Unis : une fusillade à Philadelphie fait trois morts et au moins 11 blessés

Selon les médias américains, l'attaque s'est passée peu avant minuit. "Quatorze personnes, à notre connaissance, ont été touchées par des tirs et hospitalisées", a déclaré aux journalistes l'inspecteur D.F. Pace dans la nuit. Et d'ajouter : "Trois de ces personnes, deux hommes et une femme, ont été déclarés morts après leur arrivée dans les hôpitaux, atteints de multiples blessures par balle." Selon l'inspecteur, relayé par ABC News, "deux armes à feu, dont une avec un chargeur étendu" ont été récupérés sur les lieux du drame. Pour l'heure, aucune arrestation n'a été signalée.