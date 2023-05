États-Unis : une fusillade au Texas fait huit victimes, le tireur abattu

Les autorités locales ont salué l'action du policier ayant abattu le tireur. Le gouverneur de l'État, Greg Abbott, a quant à lui déploré une "tragédie indicible". Joe Biden n'a pas réagi pour le moment, mais un responsable de la Maison Blanche a précisé aux journalistes qu'il avait "été informé de la fusillade".

Avec plus d'armes à feu que d'habitants, les États-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés : 49.000 morts en 2021, contre 45.000 en 2020. Le site Gun Violence Archive a déjà recensé cette année aux États-Unis plus de 195 tueries de masse, c'est-à-dire où quatre personnes ou plus ont été blessées ou tuées.