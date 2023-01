États-Unis : dix morts dans une fusillade près de Los Angeles, le tireur introuvable

D'après le LA Times, des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées plus tôt dans la journée pour les festivités du Nouvel an chinois, prévues sur deux jours et qui comptent parmi les plus importantes en Californie du Sud.

Le quotidien cite Seung Won Choi, le propriétaire d'un restaurant voisin, selon lequel trois personnes sont entrées en courant dans l'établissement et lui ont dit de fermer la porte à clef. Ces trois personnes lui ont raconté qu'un homme avec un fusil semi-automatique et bardé de munitions se trouvait dans la zone et rechargeait son arme régulièrement.