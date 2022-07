Une Américaine se réveille après deux ans de coma... et identifie son frère comme agresseur

Un dénouement inattendu. Victime d'une violente attaque en juin 2020, une Américaine de 51 ans sombré dans le coma pendant deux ans. Elle s'en est récemment réveillée, permettant enfin d'identifier son agresseur. "Attaquée, frappée et laissée pour morte, Wanda Palmer est désormais réveillée pour voir l'arrestation de son agresseur, son frère, Daniel Palmer", ont déclaré vendredi sur Facebook les forces de l'ordre du comté de Jackson, dans l'État rural et montagneux de la Virginie-Occidentale. Incapable de faire des phrases complètes mais en mesure de répondre par oui ou non, la quinquagénaire a accusé son frère Daniel, 55 ans, de l'avoir attaquée.