États-Unis : une tempête de neige géante redoutée dans l'État de New York

La vigilance est de mise. La gouverneure de l’État de New-York, Kathy Hochul, a décrété l'état d'urgence ce jeudi 17 novembre en prévision d'une tempête hivernale qui s'abat, depuis quelques heures, sur le nord de la région. Les chutes de neige les plus importantes sont attendues ce vendredi 18 novembre dans les villes de Buffalo et de Watertown avec des cumuls pouvant atteindre un mètre et demi.

"Certaines parties de l'ouest de l'État de New York, des Finger Lakes, du centre de l'État de New York et du North Country sont sur le point de connaître leur première tempête de neige de la saison, ce qui signifie que tous les habitants de ces régions doivent être prêts à affronter des conditions de déplacement dangereuses", a déclaré la gouverneure.