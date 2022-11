États-Unis : trois morts sur un campus, le tireur finalement arrêté

Le principal campus de l'Université de Virginie (University of Virginia, UVA) à Charlottesville avait été bouclé toute la nuit de dimanche à lundi, pendant que des hélicoptères et des policiers étaient à la recherche du suspect, considéré comme "armé et dangereux". Après son interpellation, dont les circonstances n'ont pas été précisées, l'individu a été inculpé de meurtre.

Les fusillades en milieu scolaire sont courantes aux États-Unis, et relancent chaque fois le débat sur un meilleur encadrement des armes à feu. En avril 2007, une telle tragédie avait déjà frappé la Virginie : un étudiant déséquilibré avait abattu 32 personnes sur le campus de l'université Virginia Tech, à Blacksburg, avant de se suicider. En mai dernier, une fusillade dans une école d'Uvalde (Texas) avait causé la mort de 19 enfants.