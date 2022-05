Washington lance un "observatoire" pour récolter des preuves de "crimes de guerre" russes en Ukraine

"Ce nouveau programme d'Observatoire des conflits fait partie d'une série d'efforts du gouvernement américain aux niveaux national et international visant à garantir la responsabilité future des actes horribles de la Russie", a précisé le département d'État. "C'est une nouvelle démonstration du soutien indéfectible des États-Unis au peuple ukrainien alors qu'il défend vaillamment son pays et sa liberté en réponse à la guerre préméditée, injustifiée et non provoquée du président Poutine."