Le youtubeur MrBeast permet à 1000 personnes aveugles de recouvrer la vue

"Si vous vous demandez comment l’opération permet aux gens de voir à nouveau, c’est parce que le cristallin de leurs yeux est tellement trouble qu’ils ne peuvent pas voir à travers. Le chirurgien utilise donc un petit aspirateur pour aspirer le cristallin opaque et le remplacer par un cristallin artificiel. L’opération est aussi simple que ça ! Ils peuvent voir à nouveau", a ajouté Jimmy Donaldson.

En 48h, la vidéo a déjà été vue par plus de 46 millions de personnes. Et le pari est déjà relevé : plus de 350.000 dollars ont été récoltés, permettant d'ores et déjà de financer plus de 1400 opérations chirurgicales.