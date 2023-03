Été ou hiver : le Liban se déchire autour du changement d'heure

Si aucun motif n'a été annoncé pour justifier de cette décision, certains médias ont suggéré qu'il s'agissait d'un geste à l'égard des musulmans qui font le ramadan. Débuté le 22 mars, il doit prendre fin le 21 avril prochain. Rester à l'heure d'hiver permet ainsi aux pratiquants de rompre leur jeûne plus tôt dans la journée, vers 18 heures, plutôt qu'à 19 heures.

À la suite de cette décision, une partie des institutions et des partis musulmans ont semblé vouloir rester à l'heure d'hiver. Mais cette décision a provoqué la colère des responsables politiques et religieux chrétiens. L'Église maronite a qualifié cette mesure de "surprenante" et a décidé de ne pas l'appliquer faute, selon elle, de consultations avec d'autres acteurs et de prise en compte des normes internationales.

D'autres organisations, écoles et partis chrétiens ont indiqué qu'ils suivraient l'Église, accentuant les divisions dans un pays qui a connu une guerre civile de 1975 à 1990 entre les factions chrétiennes et musulmanes et où les sièges du parlement sont attribués en fonction de l'appartenance à une secte religieuse.